Kar yüküne dayanamayan çadırın çökmesi sonucu 5 hayvan mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kar yüküne dayanamayan çadırın çökmesi sonucu 5 hayvan mahsur kaldı

Kar yüküne dayanamayan çadırın çökmesi sonucu 5 hayvan mahsur kaldı
04.05.2026 16:05  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Tavas ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken çadırın altında kalan 5 küçükbaş hayvan, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken çadırın altında kalan 5 küçükbaş hayvan, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen olayda, mahsur kalan hayvanlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Tavas ilçesine bağlı Sarabat Mahallesi'nde küçükbaş hayvanların bulunduğu bir çadır, yağan yoğun karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu çadırın altında kalan 5 küçükbaş hayvan için vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Tavas Belediyesi ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, enkaz altında kalan hayvanlara ulaşmak için çalışma başlattı. Yoğun çabalar sonucunda 5 küçükbaş hayvan yara almadan kurtarılarak sahibine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kar yüküne dayanamayan çadırın çökmesi sonucu 5 hayvan mahsur kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi
Hindistan’da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
Galatasaray’dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

16:02
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Yine okul yanı yine silah sesleri Peş peşe tetiğe bastı
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 16:07:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Kar yüküne dayanamayan çadırın çökmesi sonucu 5 hayvan mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.