Kara Kuvvetleri Komutanı Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri Komutanı Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Şırnak\'ta İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun ayrıca Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde bulunan Zinar Dağı üs bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.

16.03.2024 13:15
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında, Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde bulunan Zinar Dağı üs bölgesinde ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kara Kuvvetleri Komutanı Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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