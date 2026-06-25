Erhan Karaal'in kaçırılması üzerinden emniyeti hedef alan paylaşıma soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik emniyet teşkilatını hedef alan paylaşımda bulunan şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı olaya yönelik emniyet teşkilatını hedef alan A.Ç. isimli şahıs hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, kamu düzenini ve toplum huzurunu hedef alan, devlet kurumlarına yönelik aşağılayıcı nitelikteki iddia ve paylaşımlara ilişkin adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. - İSTANBUL