Karaborsa Bilet Satışı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Karaborsa Bilet Satışı: Şüpheli Tutuklandı

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Galatasaray-Göztepe maçında karaborsa bilet satan şahıs gözaltına alındı, mahkemeye sevk edildi.

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçta karaborsa bilet satışını yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçta karaborsa biletleri ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. İncelenen kamera görüntülerinde S.D.E. isimli şahsın, H.Ç. isimli şahsa bin 900 TL gişe bedeli bulunan müsabaka biletini 3 bin TL karşılığında karaborsa bilet satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahsın, geçmiş dönemlerde de kendisine ait biletleri başka şahıslara birçok kez kullandırdığı, ayrıca usulsüz bilet temin ederek değerinin üzerinde satışlar yaptığı ortaya çıktı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.D.E., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaborsa Bilet Satışı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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