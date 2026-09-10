Karabük Eflani'de samanlıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Karabük Eflani'de samanlıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Karabük Eflani\'de samanlıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Güngören köyünde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Güngören köyü Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle samanlıkta yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Jandarma, Güngören, 3. Sayfa, İtfaiye, Karabük, Eflani, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük Eflani'de samanlıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Eflani'de samanlıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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