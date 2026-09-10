Karabük Eflani'de samanlıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Güngören köyünde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Güngören köyü Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle samanlıkta yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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