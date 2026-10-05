Karabük Eflani\'de tarım alanı yangını söndürüldü, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü

Karabük Eflani'de tarım alanı yangını söndürüldü, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde tarım alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm tarım alanı zarar gördü ve çıkış nedeni araştırılıyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Çukurören köyünde henüz belirlenemeyen nedenle tarım alanında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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