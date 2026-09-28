Karabük Eflani-Safranbolu yolunda şarampole uçan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük Eflani-Safranbolu yolunda şarampole uçan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı

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Karabük Eflani-Safranbolu yolunda şarampole uçan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı
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Karabük'te Eflani-Safranbolu kara yolu Kırıklar köyü Karaevli mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eflani- Safranbolu kara yolu Kırıklar köyü Karaevli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eflani'den Safranbolu istikametine seyir halinde olan Abdullah Karayakalı (38) idaresindeki 54 LB 519 plakalı hafif ticari araç, yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Çiçek (55) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
SafranboluAcil DurumOtomobil3. SayfaKarabükEflaniGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Eflani-Safranbolu yolunda şarampole uçan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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