Karabük Eskipazar\'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar ilçesi Köyceğiz mevkiinde meydana geldi. İ.D. idaresindeki 78 AD 301 plakalı otomobil, Eskipazar'dan Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Savrulan otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen S.B. yönetimindeki 41 BBZ 091 plakalı otomobilin sol yan kapılarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada, 78 AD 301 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan R.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.