Karabük-Gerede Yolu Kaza nedeniyle Kapandı

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D-100 kara yolu ulaşıma kapandı

Karabük-Gerede kara yolunda kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

KARABÜK - Karabük-Gerede kara yolunda etkisini sürdüren kar yağışı sonrası meydana gelen zincirleme kaza sonrası yol ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında etkili olmaya devam ediyor. Karla kaplanan yollarda sürücüler zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Karabük-Gerede kara yolunda çok sayıda aracın birbirine girdiği iki ayrı zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametine yol ulaşıma kapandı.