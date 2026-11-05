Karabük Safranbolu\'da çarpışan motosikletli, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sadri Artunç Caddesinde meydana geldi. 78 ACR 033 plakalı motosiklet, 78 SK 422 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.