Karabük\'te 3 Katlı Evde Yangın

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi'nde 3 katlı evin çatısında yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri dışarı çıkarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı. - KARABÜK