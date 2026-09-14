Karabük'te 3 operasyonda kaçak ürünlere el konuldu, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te 3 operasyonda kaçak ürünlere el konuldu, 3 şüpheli yakalandı

Karabük\'te 3 operasyonda kaçak ürünlere el konuldu, 3 şüpheli yakalandı
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Karabük merkez ve Safranbolu'da jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda kenevir, kubar esrar, kaçak tütün, alkol ve sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen 3 ayrı operasyonda kenevir ve kubar esrar ile kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde 3 ayrı faaliyet gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 25 kök kenevir bitkisi, 273 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 litre kaçak alkol, 105 paket doldurulmuş kaçak sigara, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kenevir, Karabük, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te 3 operasyonda kaçak ürünlere el konuldu, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te 3 operasyonda kaçak ürünlere el konuldu, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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