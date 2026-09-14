Karabük\'te 3 operasyonda kaçak ürünlere el konuldu, 3 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen 3 ayrı operasyonda kenevir ve kubar esrar ile kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde 3 ayrı faaliyet gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 25 kök kenevir bitkisi, 273 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 litre kaçak alkol, 105 paket doldurulmuş kaçak sigara, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.