Karabük\'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Sedat Namal'a ait boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede hızla yayılan alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın arı kovanlarına sıçramadan söndürülürken 650 metrekare alan zarar gördü.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK