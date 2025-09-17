Karabük'te Anız Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
Karabük'te Anız Yangını Paniğe Neden Oldu

Karabük'te Anız Yangını Paniğe Neden Oldu
17.09.2025 23:11
Karabük'te çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Karabük'te yerleşim yerine yakın alanda çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 46. Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek evlere doğru ilerledi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
