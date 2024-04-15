Karabük\'te Aranan 9 Şahıs Yakalandı, 4\'ü Tutuklandı

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Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il genelinde 5-14 Nisan tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 0-1 yıl arası aranması olan 1 şahıs ve 1-3 yıl arası aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK