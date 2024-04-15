Karabük\'te Aranan 9 Şahıs Yakalandı, 4\'ü Tutuklandı

Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il genelinde 5-14 Nisan tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 0-1 yıl arası aranması olan 1 şahıs ve 1-3 yıl arası aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK
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Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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