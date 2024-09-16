Karabük'te Astsubay İntihar Etti - Son Dakika
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Karabük'te Astsubay İntihar Etti

Karabük\'te Astsubay İntihar Etti

Astsubay Mesut Ayyıldız, evinde silahıyla intihar ederek hayatını kaybetti.

16.09.2024 23:17
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Karabük'te izinde olduğu öğrenilen astsubay, evinde ölü bulundu. Astsubayın silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma Jandarma Karakolu'nda görev yapan Astsubay Mesut Ayyıldız (30) evinde ölü bulundu. Eşi memleketinde olduğu sırada izin aldığı öğrenilen Ayyıldız'ın evinde silahıyla başına bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ayyıldız'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Astsubayın Zonguldaklı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Suç, Son Dakika

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