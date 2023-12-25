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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı•
Karabük'te bir evin deposunda çıkan yangında maddi hasar oluştu
Olay, Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait evin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda hasar oluştu. - KARABÜK
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