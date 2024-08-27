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Karabük'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.

İlçeye bağlı Tamışlar ve Topçalı köylerinde etkili olan sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki yağış sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Tarım ile uğraşan köylüler dolu nedeniyle ürünlerinin zarar görme tehlikesinin tedirginliğini yaşadı.