Karabük\'te çocuklar park halindeki araçları çizerek zarar verdi

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Karabük'te iki çocuğun park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 çocuk, park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdi. Sabah saatlerinde araçlarının çizildiğini fark araç sahipleri, güvenlik kamerasını inceleyince şaşkına döndü. Araç sahipleri güvenlik kamerasında araçlarını 2 çocuğun çizdiğini gördükten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. - KARABÜK
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