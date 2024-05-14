Karabük'te Dedektörle Suçüstü Yakalanan 2 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Karabük'te Dedektörle Suçüstü Yakalanan 2 Kişi Serbest Bırakıldı

Karabük\'te Dedektörle Suçüstü Yakalanan 2 Kişi Serbest Bırakıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından dedektörle arama yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 kişi, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde birer adet el dedektörü, kulaklık, pointer, murç, çekiç ve 2 adet kafa lambası ele geçirildi.

14.05.2024 18:44
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Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 kişi dedektörle arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice ilçesinde 2 kişi arazide dedektörle arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların kullandığı birer adet el dedektörü, dedektöre ait kulaklık, pointer, murç, çekiç ve 2 adet kafa lambası ele geçirildi.

Gözaltına zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Dedektörle Suçüstü Yakalanan 2 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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