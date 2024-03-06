Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük\'te Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 milyon lira havale yaptıktan sonra dolandırıldığını fark ederek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu. İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

06.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:30
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Karabük'te merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir kişi kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 milyon lira havale yaptı.

Dolandırıldığını anlayan vatandaş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli, İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Gümüşhane, İstanbul, Karabük, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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