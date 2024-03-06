Karabük\'te Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bir kişi kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 milyon lira havale yaptı.
Dolandırıldığını anlayan vatandaş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli, İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
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Karabük'te bir vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesini sağlayarak dolandırıcılığın önüne geçti. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Abuzer Ölmez hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir adreste işlenmiş hayvan derilerinin satıldığı ihbarını değerlendirdi. Piton yılanı derilerinin tekstil ürününe çevrildiğini tespit eden ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 1486 piton yılanı derisi, 4 piton derisinden yapılmış çanta ve 11 devekuşu derisinden yapılmış çanta ele geçirildi.
Osmaniye'de düzenlenen Mahzen-3 operasyonunda, şüphelilerin evinden cephanelik çıktı. Operasyon sonucunda 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve 57 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
İzmir Narlıdere'de parkta alkol alan CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, polis ekipleri tarafından kimliği kontrol edilmek istendiği sırada iddiaya göre memurlara saldırarak darbetti. Turhan gözaltına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinin Madenli Mahallesi'nde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde jandarma ekipleri, mezarlık yanında kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bursa'da sahte hakim ve savcı kılığına girerek yaşlıları dolandıran şüpheli, mobil bankacılık işlemleriyle yaklaşık 300 bin lira dolandırdı. İstanbul'a kaçarken otobanda yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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