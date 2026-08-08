Karabük'te elektrik akımı işçinin canını aldı
Kahyalar köyünde elektrik akımına kapılan işçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Karabük'te elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, dün merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Özaltın, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Özaltın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özaltın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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