Karabük\'te Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si bebek olmak üzere 5 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Deligeç Tüneli mevkiinde meydana geldi. Enes A. (30) yönetimindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikametten gelmekte olan Erdem B. idaresindeki 67 AEB 367 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yağmur Aydın hayatını kaybederken sürücülerle birlikte Asel Lina A. (1), İnci B. (1) ve Ayhan B. (39) yaralandı. Ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Enes.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kontrolden çıkan Enes A. idaresindeki otomobilin şiddetle karşı istikametten gelen otomobille çarpıştığı ve sonrasında yaşanan korku dolu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK