Karabük'te Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Karabük'te Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

22.03.2026 23:36
Kemikli rampalarında otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarında yer alan Kemikli rampalarında S.Y. yönetimindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil, Çerkes istikametine seyir halindeyken akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra el freni çekilmeyen aracı durdurmaya çalışan Ünal Özdemir idaresindeki 06 ZZE 60 plakalı otomobile çarptı. Kazada Ünal Özdemir ile yolcular T.Ö., E.K. ve F.K.yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hareket eden aracını durdurmak isteyen sürücünün verdiği mücadele ile araçların çarpıştığı anlar yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Trafik, Kaza, Son Dakika

