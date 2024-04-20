Karabük'te Fırtına Sonucu Çatılardan Düşen Taş Parçaları Minibüs Yolcularına İsabet Etti - Son Dakika
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Karabük'te Fırtına Sonucu Çatılardan Düşen Taş Parçaları Minibüs Yolcularına İsabet Etti

Karabük\'te Fırtına Sonucu Çatılardan Düşen Taş Parçaları Minibüs Yolcularına İsabet Etti

Karabük'te etkili olan fırtına nedeniyle çatılardan düşen taş parçaları minibüsten inen yolculara isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki çocuğun kıl payı kurtulduğu ve yolcuların düşen parçalar nedeniyle şaşkınlık yaşadığı anlar yer aldı.

20.04.2024 18:33
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Karabük'te etkili olan fırtına nedeniyle çatılardan düşen taş parçaları minibüsten inen yolculara isabet etti.

Olay, Postane Caddesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle binaların çatıdan düşen taş parçaları minibüsten inen yolcuların kafalarına isabet etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun olaydan kıl payı kurtulduğu, minibüsten inen yolcularında düşen parçalar nedeniyle neye uğradıklarını şaşırma anları yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karabük'te Fırtına Sonucu Çatılardan Düşen Taş Parçaları Minibüs Yolcularına İsabet Etti - Son Dakika
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