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Karabük'te Gümrük Kaçağı Alkollerin Satışını Yapan Memur ve Alıcı Tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te Gümrük Kaçağı Alkollerin Satışını Yapan Memur ve Alıcı Tutuklandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, daha önce ele geçirilen gümrük kaçağı alkollerin imha edilmesi için teslim edilen ürünleri satan bir memur ile bu ürünleri satın alan bir kişi tutuklandı. Operasyon sonucunda, Safranbolu İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli memur Tuncay Y. ve alıcı Nuri D. suçüstü yakalandı. İfadelerinin ardından tutuklanan şüpheliler, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Karabük\'te Gümrük Kaçağı Alkollerin Satışını Yapan Memur ve Alıcı Tutuklandı
13.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:03
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, daha önceki operasyonda ele geçirilen gümrük kaçağı alkollerin imha edilmesi için teslim edilen ürünler satan memur ile satın alan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte daha önce yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen ve imha edilmesi için Safranbolu İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilen alkol ve değişik türdeki malzemeleri sattığı tespit edilen memur Tuncay Y. ile bu ürünleri satın alan Nuri D. isimli şahıs Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında yakalandı. Gümrük kaçağı olan ve imha edilmesi gereken yüklü miktar ve değişik markalardaki alkollü içecekleri belli bir ücret karşılığında sattığı tespit edilen Safranbolu İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli memur Tuncay Y., Jandarma ekiplerince takibe alındı. Fiziki ve teknik takip sonucu Tarım Müdürlüğünde imha edilmeyi bekleyen ürünleri depodan alarak satan Tuncay Y., satış yaptığı sırada Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İmha edilmesi gereken ürünleri satın alan Nuri D. ile birlikte kıskıvrak yakalanan Tuncay Y., Jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri Safranbolu Adliyesinde çıkarıldıkları Asliye Ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Gümrük Kaçağı Alkollerin Satışını Yapan Memur ve Alıcı Tutuklandı - Son Dakika


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