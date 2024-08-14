Karabük'te Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Kamyonun Kasasında Yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Kamyonun Kasasında Yakalandı

Karabük\'te Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Kamyonun Kasasında Yakalandı

Karabük'te hakkında hapis cezası bulunan bir şüpheli, kamyonun kasasında kolilerin arasında gizlenirken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunan şüpheliyi kamyonda gizlenmiş olarak buldu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.08.2024 17:08
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Karabük'te hakkında hapis cezası bulunan bir şüpheli kamyonun kasasında kolilerin arasında gizlenirken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler il merkezinde yürütülen çalışmada hakkında alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanmak suçundan kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezası ile yakalanma emri bulunan H.D. isimli şüphelinin kamyonda olabileceği istihbaratını aldı. Bahse konu araç polis ekiplerince durdurulurken, şahsın yolcu koltuğunda olmadığı görüldü. Kamyonun kasasında yapılan aramada polis ekipleri şüphelinin kolilerin altında gizlendiğini fark etti. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Kamyonun Kasasında Yakalandı - Son Dakika

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