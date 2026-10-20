Karabük'te iddiaya göre 38 yaşındaki adam kız arkadaşının saldırısında ağır yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te iddiaya göre 38 yaşındaki adam kız arkadaşının saldırısında ağır yaralandı

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Karabük\'te iddiaya göre 38 yaşındaki adam kız arkadaşının saldırısında ağır yaralandı
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İddiaya göre Karabük'te 38 yaşındaki adam, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta iki ekmek bıçağıyla ağır yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli kız arkadaşı gözaltına alındı.

Karabük'te kız arkadaşı tarafından iki ekmek bıçağıyla yaralandığı öne sürülen 38 yaşındaki Fuat G. ağır yaralandı. Olayın şüphelisi kadın gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Gözde T. (31) ile erkek arkadaşı Fuat G. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evin mutfak bölümünde Gözde T.'nin Fuat G.'yi iki ekmek bıçağıyla yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Fuat G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fuat G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Gözde T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaKarabükOlaylarGüncelEkmekSon Dakika

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