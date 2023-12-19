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Karabük'te İki Katlı Ev Yangında

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Osman Citti'ye ait iki katlı evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük\'te İki Katlı Ev Yangında
19.12.2023 - 09:37,
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim olurken dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Citti'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen Osman Citti ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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