Karabük'te Jandarma ekiplerinin üst araması yaptıkları bir şahsın üzerinden 107 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, kentte icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 107 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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