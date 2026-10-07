Karabük\'te jandarmanın 5 ayrı operasyonunda 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karabük'te jandarmanın 5 ayrı operasyonunda 10 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te jandarmanın şehir merkezinde düzenlediği 5 ayrı operasyonda 100 sentetik ecza hapı ve 7 amfetamin emdirilmiş peçete ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 5 ayrı faaliyette 100 adet sentetik ecza hapı ve 7 adet amfetamin emdirilmiş peçete ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde 5 ayrı faaliyet gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 10 şahsın üzerinde, eşyalarında, araçlarında, iş yerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 7 adet amfetamin emdirilmiş peçete, 100 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Ayrıca 1 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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