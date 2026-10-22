Karabük'te jandarmanın iş yeri baskınında 1100 paket doldurulmuş makaron bulundu - Son Dakika
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Karabük'te jandarmanın iş yeri baskınında 1100 paket doldurulmuş makaron bulundu

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Karabük\'te jandarmanın iş yeri baskınında 1100 paket doldurulmuş makaron bulundu
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Karabük'te bir iş yerine düzenlenen jandarma operasyonunda 1100 paket doldurulmuş makaron, 87 paket gümrük kaçağı sigara, 16 elektronik sigara ve 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı sigara ve bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada bin 100 paket doldurulmuş makaron, 87 paket gümrük kaçağı sigara, 16 elektronik sigara, 1 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
GüvenlikJandarma3. SayfaMakaronKarabükGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te jandarmanın iş yeri baskınında 1100 paket doldurulmuş makaron bulundu - Son Dakika
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