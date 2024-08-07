Karabük\'te Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı, 20.5 Litre Alkol Ele Geçirildi

Karabük'te kaçak alkol uygulaması çerçevesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken 20.5 litre alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Türkiye genelinde yapılan Kaçak Alkol Uygulaması çerçevesinde Karabük Merkezde operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 adet 0,50 litrelik pet şişe içerisinde el yapımı viski, 3 adet 0.50 litrelik pet şişe içerisinde el yapımı votka, 5 litrelik pet şişe içerisinde 1 litre el yapımı rakı, 3 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde toplamda 11 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
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