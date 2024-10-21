Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı hafta sonunda etkili oldu.
Safranbolu ilçesindeki bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylasında kar yağışıyla birlikte ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Yer yer kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı yaylaya çıkan vatandaşlar karın keyfini çıkardı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Kar Kalınlığı 50 Santimetreyi Buldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?