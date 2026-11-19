Karabük'te kara yoluna çıkan eşek, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

Olay, Karabük- Ankara kara yolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüler, kara yoluna çıkan eşeği fark ederek araçlarını yavaşlattı. Sürücülerin dikkatli davranmasıyla muhtemel bir kazanın önüne geçildi.

Kara yoluna çıkan ve bir süre yolda dolaşan eşek, araç kameraları tarafından kaydedildi.