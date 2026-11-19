Karabük'te kara yola çıkan eşek sürücüleri yavaşlattı, o anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü mevkiinde kara yoluna çıkan eşek nedeniyle trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Sürücülerin araçlarını yavaşlatması sayesinde muhtemel bir kaza önlendi ve eşeğin yolda dolaştığı anlar araç kameralarınca kaydedildi.
Karabük'te kara yoluna çıkan eşek, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.
Olay, Karabük- Ankara kara yolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüler, kara yoluna çıkan eşeği fark ederek araçlarını yavaşlattı. Sürücülerin dikkatli davranmasıyla muhtemel bir kazanın önüne geçildi.
Kara yoluna çıkan ve bir süre yolda dolaşan eşek, araç kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
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