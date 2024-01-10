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Karabük'te kayıp olarak aranan kişi mezarlıkta bulundu - Son Dakika
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Karabük'te kayıp olarak aranan kişi mezarlıkta bulundu

Karabük'te 4 gündür kayıp olan 45 yaşındaki Cavit Kirendibi, Beşbinevler mezarlığında bulundu. Kirendibi, hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi.

Karabük\'te kayıp olarak aranan kişi mezarlıkta bulundu
10.01.2024 - 12:18,
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Karabük'te 4 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Cavit Kirendibi, mezarlıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cavit Kirendibi'nin ailesi polise ihbarda bulundu. Kirendibi'nin bulunması için polis, jandarma, AFAD ekipleri arama başlatırken, Kirendibi evinden 3 kilometre uzakta yer alan Beşbinevler mezarlığında bulundu.

4 gün sonra bulunan Kirendibi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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