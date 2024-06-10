Karabük'te kaza sonrası çıkan tartışmada 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki aracın çarpıştığı kaza sonrasında çıkan tartışmada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza yaşanırken, araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı
Polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. - KARABÜK
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