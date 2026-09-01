Karabük'te Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangınında 100 metrekare alan zarar gördü, polis sigara izini araştırıyor - Son Dakika
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Karabük'te Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangınında 100 metrekare alan zarar gördü, polis sigara izini araştırıyor

Karabük\'te Kent Ormanı\'nda çıkan örtü yangınında 100 metrekare alan zarar gördü, polis sigara izini araştırıyor
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Karabük'ün Şirinevler Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken, 100 metrekare alanın zarar gördüğü bölgede bulunan sigara paketi ve çakmak, polisin olayla ilgili inceleme başlatmasına neden oldu.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Şirinevler Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 100 metrekare alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde sigara paketi ve çakmak bulan polis ekipleri olayla ilgil incleme başlattı.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Şirinevler, İnceleme, 3. Sayfa, Karabük, İtfaiye, Polis, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangınında 100 metrekare alan zarar gördü, polis sigara izini araştırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Kent Ormanı'nda çıkan örtü yangınında 100 metrekare alan zarar gördü, polis sigara izini araştırıyor - Son Dakika
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