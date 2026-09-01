Karabük\'te Kent Ormanı\'nda çıkan örtü yangınında 100 metrekare alan zarar gördü, polis sigara izini araştırıyor

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Şirinevler Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 100 metrekare alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde sigara paketi ve çakmak bulan polis ekipleri olayla ilgil incleme başlattı.