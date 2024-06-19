Karabük'te Lokantada Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
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Karabük'te Lokantada Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir lokantada tavuklu pilav yiyen 4 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumları iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve tavuklu pilavdan numune alındı.

19.06.2024 23:08
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Karabük'ün Yenice ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 4 kişi tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde bir lokantada tavuklu pilav yiyen 4 kişi, bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tavuklu pilavdan incelenmek üzere numune alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karabük'te Lokantada Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
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