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Karabük'te mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika
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Karabük'te mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken alev alan mermer yüklü tırın dorsesi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Şoför, tırı çekiciyi dorseden ayırıp itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

08.01.2024 - 03:22,
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Tır dorsesi alev alev yandı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken alev alan mermer yüklü tırın dorsesi yandı.

Olay, Karabük-Yenice kara yolu Gökbel köyü mevkii yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen mermer yüklü tırın dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu alev aldı. Şoför, tırı çekiciyi dorseden ayırıp itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Karabük\'te mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika
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