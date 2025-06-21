Karabük\'te Metamfetamin Operasyonu

Karabük'te düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 8,13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde gerçekleştirilen operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve aracında adli arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 8,13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK