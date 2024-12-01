Karabük'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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İki kişinin yaralandığı kaza kamerada

Ehliyetsiz motosikletli minibüse çarptı: 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'te minibüsle çarpışan motosikletteki iki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. A.Ü. idaresindeki 06 BRY 887 plakalı minibüs, R.B.Ö idaresindeki 78 AG 951 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan H.E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.