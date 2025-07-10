Karabük\'te Motosiklet Kazası: 6 Yaralı

Karabük'te üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kapullu ile 5000 Evler Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü N.S.S. idaresindeki 78 ABZ 594 plakalı üç tekerlekli motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü N.S.S. ile yolcular D.B. (35), E.N.B. (5), E.Ş. (9), E.Ş. (8) ve M.S. (4) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK