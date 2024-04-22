Karabük'te Müstakil Evde Çıkan Yangın Panik Yarattı

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Karabük'te 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü.

KARABÜK - Karabük'te 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde Gültekin Eren'e ait 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangında gecenin karanlığını aydınlatan alevleri gören vatandaş sokağa dökülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.