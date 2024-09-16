Karabük\'te Orman Yangını, 15 Dönüm Alan Zarar Gördü

3.Sayfa

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü.

Karabük'ün merkeze bağlı Yeşilköy köyü mevkisinde saat 13.41'de ormanlık alanda çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen 6 arazöz, 2 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı ve 55 personel ile yapılan müdahale sonucu yangın saat 15.35 sıralarında kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. - KARABÜK