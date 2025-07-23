Karabük'te Orman Yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Çavuşlar köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye, arazöz ve su tankerleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba harcıyor. - KARABÜK