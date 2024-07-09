Karabük'te orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı

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Ormanlık alandaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

KARABÜK - Karabük'te yıldırım düşmesi nedeniyle sarp bölgede çıkan ve 4 hektarlık alanda etkili olan orman yangını 4 saat sonra kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Çukurca Köyü Cildikısık mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan ve 4 hektarlık alanda etkili olan yangına 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 ilk müdahale aracı 7 hizmet aracı 65 personel ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.