Karabük\'te Orman Yangını 60 Saattir Kontrol Altında

Karabük'te geniş bir alanda etkili olmaya devam eden orman yangını 60 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınında 60 saat geride kaldı. Engebeli ve dağlık alanda rüzgarın etkisiyle doğu ve batı istikametine yayılmaya devam eden yangını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla sadece karadan devam ediyor.

Öte yandan merkeze bağlı Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesinde bulunan bazı evler dün gece itibariyle alevlere teslim oldu. Zarar gören evler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK