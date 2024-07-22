Karabük'te Orman Yangını Çıktı - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangını Çıktı

Karabük'ün Kale Köyü Aladağ mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Yangın bölgesinde sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

22.07.2024 16:27
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Karabük'te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Karabük'ün Kale Köyü Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ormanlık alandan gökyüzüne yükselen dumanlar çevredeki yerleşim yerlerinden rahatlıkla görülürken, yangın bölgesinde sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu öğrenildi - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Orman Yangını Çıktı - Son Dakika

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