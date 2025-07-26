Karabük\'te Orman Yangını: Hayvanlar Tahliye Edildi

Karabük merkeze bağlı Üçbaşlar köyünde çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 150 büyük ve küçükbaş hayvan geçici olarak güvenli bir bölgeye alındı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler köye yaklaşırken, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle yangının yerleşim yerine ulaşması son anda önlendi. Yangının etkilediği alanda vatandaşların hayvanları tahliye edilerek korunaklı bir bölgede bekletiliyor. Ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor. - KARABÜK